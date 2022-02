Spider-Man: No Way Home está repleta de momentos en donde la audiencia tiene la oportunidad de gritar de emoción. Desde la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, hasta el mensaje de responsabilidad de la Tía May. Sin embargo, uno de los más interesantes es la aparición de Matt Murdock. Aunque esta escena usualmente está acompañada de una gran emoción, Charlie Cox, quien interpreta a este héroe, tuvo una experiencia decepcionante cuando fue al cine y esperaba escuchar gritos, pero la sala se quedó en silencio.

En una reciente entrevista con Radio Times, Cox reveló que recibió cientos de mensajes de apoyo después del estreno de No Way Home. De esta forma, el actor decidió ir a un cine a escondidas, para así presenciar en carne propia la emoción del público al ver a Matt Murdock en pantalla. Sin embargo, el actor señaló que se decepcionó cuando nadie en la sala emitió un solo sonido. Esto fue lo que comentó:

“Es gracioso, recibí tantos mensajes de texto y tantas llamadas sobre ese momento en el cine. Mi sobrino me envió una grabación de todos gritando de emoción. Así que me colé en un cine cerca de donde vivo y literalmente me paré en el pasillo… y, lamentablemente, mi experiencia fue jodidamente tranquila. Estaba tan decepcionado. Mi esposa estaba conmigo y me estaba grabando, porque sería divertido tener ese momento en el que todos vitoreaban, y luego… ¡silencio!”

Charlie Cox tiene mala suerte. Incluso a más de dos meses de su estreno, algunas salas cuentan con personas que gritan con la aparición de Matt Murdock. Respecto al futuro de este personaje en el MCU, el actor ha dejado en claro que volverá a interpretar a Daredevil, pero por el momento se desconoce cuándo y cómo es que esto sucederá.

En temas relacionados, las series de Marvel para Netflix sí llegarán a Disney+.

Vía: Radio Times