Crunchyroll absorbe a Funimation el día de hoy

El año pasado se reveló que Sony compró a Crunchyroll, la plataforma de distribución oficial de anime. Esta fue una gran sorpresa para muchos, ya que Sony ya cuenta con Funimation, la cual competía directamente con este servicio. Después de varios meses en donde no hubo mucho cambio entre estos dos sitios, el día de hoy se ha revelado que Funimation ha sido absorbido por Crunchyroll para ofrecer un extenso catálogo de anime para todos sus usuarios.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que a partir del día de hoy, el catálogo de anime disponible en Funimation y Wakanim, una subsidiaria de la primera compañía, ya se encuentra disponible en Crunchyroll. Esto incluye series como My Hero Academia, Fire Force, Cowboy Bebop, Megalobox, y mucho, mucho más, puedes conocer la lista completa aquí.

Es importante mencionar que algunas de estas producciones ya estaban disponibles en Crunchyroll, pero lo nuevo serán los doblajes y los subtítulos. También se ha revelado que los nuevos animes de las próximas temporadas solo estarán disponibles en Crunchyroll. Por otro lado, Funimation seguirá recibiendo episodios de series ya en marcha, como My Hero Academia, pero esto también significa que producciones como Chainsaw Man seguramente no estarán disponibles en esta plataforma.

Es así que un solo lugar podrás encontrar todo el contenido de Crunchyroll, VRV, subsidiaria de esta compañía, Funimation y Wakanim, pare así disfrutar de un extenso catálogo de anime, tanto nuevo como clásico. Aquellos que deseen dar el salto de Funimation a Crunchyroll lo más pronto posible, podrán solicitar un código especial, con el cual recibirán una suscripción prémium de 60 días gratuitos como parte de las ofertas.

Sin duda alguna, un gran movimiento para la industria del anime en occidente. En temas relacionados, se ha encontrado una referencia a Age of Ultron en My Hero Academia. De igual forma, estas son las cinco mejores películas de Studio Ghibli.

Nota del Editor:

Este es un gran movimiento. Por meses se pensó que Funimation iba a absorber a Crunchyroll, pero vimos que fue el caso contrario. Actualmente no se habla sobre un aumento de precio, pero no se descarta que algo así suceda en un futuro. Solo esperemos que las licencias de anime para occidente no se detengan.

Vía: Crunchyroll