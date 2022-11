Así puedes obtener gratis Star Wars: Squadrons en tu PC

Cada semana la página de Epic Games Store otorga juegos gratis a los usuarios que se den una vuelta por ahí, la mayoría son títulos de corte independiente que normalmente se dejan pasar desapercibidos. Sin embargo, esta semana es diferente, ya que están obsequiando algo relacionado a la famosa franquicia del espacio que ahora es propiedad de Disney.

A partir de hoy los jugadores pueden bajar completamente gratis Star Wars: Squadrons, en el cual se dominará el arte de ser todo un piloto dentro de este universo de películas, cómics y series. De hecho, tiene una adaptación de VR que gustó bastante en su momento, por lo que es una de las experiencias más únicas que tiene la saga creada por George Lucas.

Para descargar el juego tan solo hay que seguir los siguientes pasos: Primero que nada se debe acceder a la página de Epic Games Store, después hay que buscar el videojuego en cuestión ya sea por el nombre o la sección de títulos gratis. Para finalizar dar click en el botón de obtener, lo cual nos guiará por un proceso de pago de la página, donde al final nos cobran $0 de la moneda local.

Es muy recomendable conseguir el videojuego lo antes posible, dado que la siguiente semana llegan otros títulos a tomar el rol en cuestión. Por lo que no está de más redimir en un par de segundos. Después de todo, no importa si no tienes la PC para correrlo, dado que se queda grabado en tu cuenta, para posteriormente jugarlo en el momento que quieras.

Vía: Epic Games

Nota del editor: Será la perfecta oportunidad para echarle un vistazo a este videojuego. Solo espero que mi PC lo pueda correr de forma decente, ya veremos después.