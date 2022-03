Así podría verse Gotenks en DBS: Super Hero

Hace unos cuantos días atrás, se confirmó que Gotenks estará de vuelta en Dragon Ball Super: Super Hero. Sin embargo, debido a que esta película está ambientada unos cuantos años después de los acontecimientos del anime, Goten y Trunks ya serán unos adolescentes, por lo que su fusión también tendrá un diseño distinto al que ya conocemos.

Al momento de redacción, todavía no se ha revelado de forma oficial este diseño, por lo que varios artistas ya han creado sus propios bocetos y es fácil asumir que muchos de ellos serán muy cercanos a la versión final. Acá te compartimos algunos de los más destacados.

Como puedes ver, el denominador común está en su cabello azul, esto debido a que Trunks tiene este color de cabello en las nuevas versiones animadas, a diferencia del morado tradicional. También será interesante conocer si es que esta versión de Gotenks será capaz de alcanzar una nueva transformación más allá del Super Saiyajin Fase 3, pero todos esos detalles los conoceremos conforme nos acerquemos al estreno de Super Hero.

DBS: Super Hero llega a Japón el 22 de abril de este año.

Nota del editor: Me encanta la versión bromista de Gotenks, pero también me gustaría ver a este personaje con un tono más serio en la película. Creo que sería buena oportunidad para demostrar lo mucho que Goten y Trunks han madurado, no solamente como personas, sino también en cuanto a sus habilidades en combate.

