Así podría lucir el regreso de Gohan del futuro a Dragon Ball Super

Dragon Ball Super ha contado con la participación de grandes animadores a lo largo de los años. Aunque los diseños de Akira Toriyama aún se conservan, la forma en que cada uno de los personajes se mueve y pelea varía entre animadores. Uno de los más aclamados en años recientes ha sido Naohiro Shintani, quien trabajó en Dragon Ball Super: Broly. Ahora, un fan nos ha ofrecido una mirada a Gohan del futuro con este característico estilo visual.

AubreiPrince, artista de Twitter, nos compartió su propia interpretación de Gohan del futuro bajo el estilo visual de Naohiro Shintani, dándonos una idea de cómo se podría ver este personaje en un posible regreso al anime de Dragon Ball Super.

Continuing with my Future Saga Set, I bring Future Gohan! Really loved how the composite came out, though my shading feels a bit wonky to me. Hopefully you guys dig it! (Bonus points if you know the reference) #ドラゴンボールZ pic.twitter.com/4oXln2haNC

— ?????? (@AubreiPrince) March 24, 2020