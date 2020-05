Así lucirá nuestro asentamiento en Assassin’s Creed: Valhalla

El asentamiento que quedará bajo tu cuidado en Assassin’s Creed: Valhalla será una parte importante de la experiencia. Ubicado en Inglaterra, el director creativo de este juego nos dio un breve vistazo a lo que podemos esperar una vez que el juego llegue a nuestras manos a finales de año.

Por medio de Twitter, Ashraf Ismail nos comparte lo siguiente:

Here’s your home in England.

Spend a lazy Sunday fishing at the docks, consult with your war chief, or check on your people.

Home is where the heart is ?#AssassinsCreedValhalla pic.twitter.com/id0pIKU7fW

