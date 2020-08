Medal of Honor está de regreso este año con una nueva entrega conocida como Above and Beyond, la cual será una experiencia que se podrá disfrutar únicamente por medio del VR y contará la historia de una pequeña resistencia de soldados durante la Segunda Guerra Mundial.

Medal of Honor: Above and Beyond estará disponible este 2020 y contará con una historia de un solo jugador así como multiples modos de juego.

Fuente: Gamescom