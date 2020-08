Además de presentar un nuevo gameplay de Star Wars: Squadrons y una expansión de The Sims 4 basada en este universo, la Opening Night Live de Gamescom 2020 también reveló que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga estará disponible en primavera del 2021, confirmado el retraso del juego. Este título estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X.

Vía: Opening Night Live