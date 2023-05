Así es como Netflix sabe que compartes tu cuenta

Netflix sigue dando de qué hablar, tras cumplir su promesa de implementar medidas para que la gente deje de compartir su cuenta con amigos y gente que no viva en la misma casa. Se agregó la opción de sumar usuarios a tu cuenta principal con un costo adicional y esto tiene indignada a la gente. Un mensaje apareció en las pantallas de los usuarios solicitando que confirmen sus dispositivos y muchos decidieron ignorarlo. Así que hoy te decimos qué es lo que va a hacer Netflix al respecto y cómo sabe que estás compartiendo tu cuenta fuera de casa.

Por medio de un código de verificación que se envía al correo registrado en tu cuenta. Netflix confirma que los dispositivos que utilizas están conectados a la misma red, si ignoras el mensaje que te solicita que hagas esto, la compañía toma las direcciones IP de cada dispositivo para corroborar que todos se encuentran en la misma casa.

Es importante mencionar que Netflix aseguró que no se usaría rastreo por GPS para determinar la ubicación de los usuarios y sus dispositivos. Pero sí definen un “hogar” como una familia de dispositivos que están conectados a la misma red de WiFi, así que si compartes tu cuenta con tu herman que vive a una cuadra de tu casa, tendrás que pagar la cuota adicional de $69 MXN para que ambos sigan usando el servicio sin problemas o tu hermano tendrá que abrir su propia cuenta de Netflix.

Vía: Xataka

Nota del editor: Entiendo lo que quiere hacer Netflix con esto, pero creo que no se toman en cuenta muchos tipos de situaciones. Cuando estas medidas se anunciaron, una persona subió un TikTok diciendo que trató de aclarar dudas con el servicio técnico de Netflix y que le colgaron porque no tenían respuestas. Una de sus principales dudas era: yo tengo una casa de fin de semana, y no me parece justo que tenga que pagar una suscripción para ese hogar que visito de vez en cuando. No sé si exista manera de corroborar cada caso pero creo que lo más sencillo era continuar con un modelo que ahora es una ventaja para los competidores.