Así es cómo los fans de Dragon Ball han demostrado su soporte a Vegeta

A pesar de que Goku es la cara comercial de Dragon Ball, muchos de los fans de este anime son admiradores del Príncipe de los Saiyajin. Vegeta ha sido uno de los personajes más importantes de este shonen desde su aparición en Dragon Ball Z, pero parece que nunca ha recibido el amor que merece por parte de Toei Animation, así que los fans han decidido darle el merecido reconocimiento en redes sociales.

Actualmente en el manga Dragon Ball Super, se ha revelado que Goku ya puede dominar el poder del Ultra Instinct ha voluntad. Por otro lado, Vegeta se encuentra entrenando en el planeta Yardrat, en donde los fans esperan que este personaje logre obtener una nueva habilidad o transformación. En lo que esperamos a ver qué sucede con el Príncipe de los Saijayin, los fans discuten cuál es la transformación más fuerte de Vegeta.

