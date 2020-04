Dragon Ball Super: Así sería el entrenamiento perfecto de los Saiyajin

La raza Saiyajin es una de las más fuertes dentro del universo de Dragon Ball, y cómo no serlo, cuando tu pasatiempo consiste en conquistar planetas y entrenar. Adicionalmente, estos guerreros se vuelven mucho más poderosos cada vez que sobreviven una herida letal, por lo que la frase “lo que no te mata, te fortalece” aplica de manera literal aquí. Un Saiyajin solo puede ser superado por otro Saiyajin, así que este fan ha decidido que la mejor manera de entrenarlos, es enfrentándolos entre ellos.

Dragon Ball Super y su película, DBS: Broly, nos introdujeron a nuevos guerreros que no podemos esperar por ver una vez más en el anime, y ahora que El Legendario Súper Saiyajin ya forma parte del canon oficial, sus escritores deben pensar en cómo lo van a presentar con el resto de personajes. Por medio de Twitter, el usuario GobliMaBoi nos ha compartido un arte en el que podemos ver a Goku, Broly, Caulifla y Kale listos para empezar su entrenamiento:

-Alright, I brought you here to train together, Caulifla, I’m going to teach you how to transform into Super Saiyan 3, and Kale, you’re going to help me teach Broly how to control his green form.

So, let’s start training ? pic.twitter.com/UtzWRtQ1GU

— GobliMaBoi (Commissions Open) (@WjdPablo) April 8, 2020