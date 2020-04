Estamos a menos de dos meses para tener entre nuestras manos el anticipado Xenoblade Chronicles: Definitive Edition para Nintendo Switch. Como ya se había anunciado, esta mejorada versión incluirá un epílogo totalmente nuevo que por cierto, puedes disfrutar antes de empezar la historia original, y ahora ya sabemos exactamente cuándo se llevará a cabo.

A través de Twitter, la Gran N nos ha confirmado que dicho epílogo se desarrollará justo un año después de los acontecimientos de la historia principal:

Set one year after the main story, Future Connected is a new epilogue chapter included in #XenobladeChronicles: Definitive Edition. It’s available right from the start and can be experienced at any time! pic.twitter.com/5OkSUQmwdO

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 14, 2020