Podrás jugar el epílogo de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition desde el inicio

Después de varias filtraciones y rumores, Nintendo confirmó el día de ayer que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition llegará a Nintendo Switch el próximo 29 de mayo de 2020. De igual forma, se reveló que esta nueva versión tendrá un nuevo epílogo, llamado Future Connected, el cual podría conectarse con Xenoblade Chronicles 2.

A pesar de la definición de epílogo, podrás acceder a este nuevo contenido en cualquier momento de tu aventura, incluso si no has terminado la historia principal. Esta es una gran forma de cautivar a todos aquellos que han disfrutado de este título en Wii y en 3DS a lo largo de los años, y no desean pasar horas y horas sólo para gozar de Future Connected.

