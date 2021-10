Así celebra DOOM el lanzamiento de Metroid Dread

Pese a que Bethesda ya forma parte de Microsoft y Xbox, esto no detiene a las compañías de celebrar algún gran lanzamiento relacionado con la industria. De esta forma, la cuenta oficial de DOOM en Twitter publicó un mensaje que festeja la reciente llegada de Metroid Dread al Nintendo Switch.

En el pasado, este perfil celebró el lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons con un par de imágenes del Doom Slayer en compañía de Isabella. Después, justo antes de la llegada de Final Fantasy VII Remake, tuvimos la oportunidad de ver una recreación de la icónica portada del juego de PS1, pero con el asesino de demonios como el protagonista. Ahora, el día de hoy podemos ver un trabajo similar, pero con Metroid Dread.

congratulations to @NintendoAmerica on the launch of #MetroidDread pic.twitter.com/vtunOFHXxc

— DOOM (@DOOM) October 8, 2021