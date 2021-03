Ash regresará a Alola en el anime de Pokémon, y aquí puedes ver un adelanto

Aunque la base de fans de Pokémon están enfocados en Sword and Shield y los remakes de Diamond and Pearl, parece que el anime de esta serie no está listo para abandonar a Alola, la región de Sun and Moon. De esta forma, recientemente se reveló un pequeño adelanto de la cuarta parte de Pokémon Journeys, en donde Ash regresará a este ambiente tropical.

En este nuevo adelanto podemos ver como Ash vuelve a interactuar con sus viejos pokémon, como Incineroar y Melmetal. Esta nueva parte del anime ya está disponible en Netflix, aunque solo en Estados Unidos por el momento.

A diferencia de previas adaptaciones de los juegos, Pokémon Journeys no se desarrolla solamente en Galar, sino que Ash y compañía viajan a previas regiones de este mundo para visitar a viejos amigos y capturar algunos pokémon. En temas relacionados, fans descubren un interesante easter egg en los remakes de Brilliant Diamond y Shining Pearl. De igual forma, J Balvin ya está trabajando en una canción por el 25 aniversario de la serie.

Vía: Pokémon