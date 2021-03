¡Hoy celebramos el 20 aniversario de Conker’s Bad Fur Day!

Hoy, 5 de marzo de 2021, celebramos el 20 aniversario de Conker’s Bad Fur Day, el clásico juego de Nintendo 64 que ningún menor de edad debió jugar en su momento, pero totalmente lo hicieron. Así es, fue en 2001 cuando Conker despertó con resaca y comenzó una aventura que muchos recordamos hasta el día de hoy.

Conker’s Bad Fur Day comenzó su desarrollo como un juego de plataformas en 3D más. Sin embargo, Rare, quien previamente nos había entregado Banjo-Kazooie, decidió explorar un territorio prácticamente intocable en el N64, la clasificación M, es decir, para mayores de edad. De esta forma, nació uno de los juegos más irreverentes, divertidos y asquerosos que alguien pueden encontrar en una consola de Nintendo.

En 2005 vimos una remasterización de este título, conocida como Conker: Live & Reloaded, para el original Xbox. Desde entonces, los fans de Rare han añorado una secuela. Sin embargo, cada día que pasa, este sueño parece más lejano. ¿Algún día veremos Conker’s Next Fur Day? Solo el tiempo lo dirá.

Como parte de las celebraciones del 20 aniversario, Rare puso a la venta una serie de playeras y chamarras conmemorativas en su sitio oficial, y aquí puedes comprar la que más te agrade. De igual forma, este fue el mensaje que compartió la compañía:

20 years ago today, a certain saucy squirrel woke up hungover and shuffled himself and his colourful cast of associates into the hearts of many (and probably stole their aspirin, too). Congrats on the milestone, old chap. Once you hit 21 you can legally have a pint in America. pic.twitter.com/nALf9zdvUe

— Rare Ltd. (@RareLtd) March 5, 2021