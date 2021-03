Fans descubren un curioso easter egg en los remakes de Pokémon Diamond & Pearl

Tras muchos rumores y especulaciones, el Pokémon Presents de la semana pasada finalmente confirmó la existencia de Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, remakes de los títulos originales que salieron en Nintendo DS hace varios años. El anuncio estuvo acompañado por un tráiler que nos muestra ambos juegos en acción, y fue gracias a este adelanto los fans lograron descubrir un curioso easter egg.

En los juegos originales de DS, el muro del cuarto de nuestro protagonista mostraba un extraño patrón como en zigzag, y evidentemente se llegó a pensar que esto era intencional. Bueno, resulta ser que no es así, puesto que esto se trata de un error en el renderizado de la consola, ya que la superficie de este muro debía ser totalmente plana. Ahora, este bug está de regreso en los remakes, tal y como el usuario Wunkolo señala en Twitter:

Here’s some random Diamond and Pearl lore. You see this wall pattern from the remake? This was originally a rendering “bug” in the original game and that they just decided to own up to and made it an intentional texture in the remake. pic.twitter.com/Gj9m37C24e

— wunk💪💻 (@Wunkolo) March 2, 2021