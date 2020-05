¡Arranca la sexta temporada de Call of Duty: Mobile!

Call of Duty: Mobile ha gozado de un enorme éxito desde que salió en celulares el año pasado. Una parte de este éxito se debe a todo el contenido adicional que sus desarrolladores han estado lanzando constantemente para este título, y a partir de hoy ya puedes disfrutar de Once Upon a Time in Rust, la sexta temporada para este juego. Acá te contamos todas sus novedades.

Esta nueva actualización estará centrada en el viejo oeste y acá abajo te decimos lo que puedes esperar como parte del Battle Pass o Pase de Batalla:

– Personajes de Cowboy Ghost y Seraph Desperada.

– Nuevas armas, incluyendo el Outlaw Sniper Rifle y Wild West MSMC

– Nueva habilidad de Operador en el Pase de Batalla gratuito – Annihilator

De igual manera, recuerda que el Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Tournament arranca el día de hoy. Ahora, conozcamos lo que se ofrece de manera gratuita para todos los jugadores:

– Tres nuevos modos de juego multijugador: Kill Confirmed, Capture the Flag, 1v1 Duel

– Dos nuevos mapas multijugador: Rust y Saloon

– Nuevos eventos, incluyendo Gold Rush y Rust the Dust

– Nuevos ítems disponibles en la tienda del juego

– Varias actualizaciones a la interfaz, balance de armas, y optimizaciones al juego

Fuente: Activision