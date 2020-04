El primer torneo mundial de Call of Duty: Mobile ya tiene fecha

¿Te consideras un buen jugador de Call of Duty: Mobile? Entonces ya podrás presumirle tu talento al mundo pues Activision acaba de anunciar que, en colaboración con Sony Mobile, estarán llevando a cabo el Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Tournament. Esta competencia comenzará a partir del 30 de abril y todas las partidas se realizarán en línea.

Announcing the @PlayCODMobile World Championship 2020 Tournament starting on April 30.

The next level of competition for #CODMobile is here with more than $1M in prize money.

?INITIAL INTEL: https://t.co/Gj0k8Sxoud pic.twitter.com/77KCUz4Ou6

— Activision (@Activision) April 22, 2020