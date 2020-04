Games Done Quick recauda 400 mil dólares para la lucha contra el COVID-19

Todos estamos buscando aportar nuestro granito de arena durante estos tiempos tan complicados, y gracias al evento Corona Relief Done Quick, Games Done Quick logró recaudar más de 400 mil dólares durante el fin de semana que se destinarán a Direct Relief, una organización humanitaria que busca ayudar a las comunidades severamente afectadas por el COVID-19.

Por medio de su cuenta de Twitter, GDC compartió la buena noticia:

We also managed to break $400k raised for @DirectRelief! How about that!

Thank you so much to everyone for all your effort and all the money you have donated towards this wonderful charity during this marathon! #CRDQ

— Games Done Quick (@GamesDoneQuick) April 20, 2020