Mientras esperamos a algún tipo de novedad relacionada con Street Fighter 6, Capcom quiere que todos aquellos que no han probado Street Fighter V tengan la oportunidad de hacerlo. De esta forma, recientemente se anunció un periodo de prueba gratuita para todos los usuarios de PS4.

Entre el 27 de abril y 11 de mayo, todos aquellos que tengan un PS4, podrán jugar Street Fighter V de forma completamente gratuita. Lo mejor de todo, es que esta prueba desbloquea a los 45 personajes disponibles en esta entrega. Así es, con tan solo ingresar a la PS Store, tendrás acceso al contenido de las cinco temporadas de este juego de peleas.

Download the Free Trial for Street Fighter V: Champion Edition from April 27 to May 11 on PS4.

All Season 1-5 characters have also been unlocked during this time on PS4 and Steam – giving you access to 45 characters!

➡️ Demo Download – https://t.co/H7FB4fUkm3 pic.twitter.com/x0TWEKC42y

— Street Fighter (@StreetFighter) April 27, 2022