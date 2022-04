Sakura y Blanka de Street Fighter llegan a Fortnite

Desde hace tiempo, Capcom y Epic Games han colaborado para llevar diferentes skins de Street Fighter a Fortnite. En el pasado vimos a Ryu, Chun-Li, Guile y Cammy. Ahora, a este grupo de peleadores se suma Sakura y Blanka.

A partir del próximo 29 de abril, todos los interesados podrán ingresar a la tienda de Fortnite, y comprar estos nuevos trajes, así como una serie de ítems adicionales. Para comenzar, Sakura estará disponible con su traje inspirado en Street Fighter IV, así como una vestimenta de gimnasia. Por si fuera poco, también llegarán los accesorios de mochila Gancho de Hanakaze, pico Trofeo del torneo de lucha y ala delta Kayari Buta. Por último, usar a esta luchadora nos permitirá activar el Baile de la victoria de Sakura.

En cuanto a Blanka, además de su skin clásica de la serie, también estará disponible un traje que lo convierte en un empresario. Respecto al contenido adicional, podremos comprar el accesorio mochilero Blanka-Chan, el pico Kebab Tropical Hazard y el gesto Voltereta de Blanka.

Por último, esta colaboración también agrega una pantalla de carga que se puede obtener en la copa de dúos de Cero construcción el 27 de abril, la cual es exclusiva de móvil, o asistiendo a la copa de dúos de Battle Royale el 28 de abril, la cual se puede disfrutar en las consolas. En temas relacionados, Wu-Tang Clan, la banda de rap, ya tiene sus propias skins en este juego.

Nota del Editor:

Los trajes de Sakura y Blanka han sido los mejores que he visto en mucho tiempo. Me encantaría volver a jugar Fortnite, solo para obtener estos trajes. Espero que las colaboraciones con Capcom no terminen aquí, y veamos más skins de este tipo en un futuro.

Vía: Epic Games