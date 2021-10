Aquí los juegos de PS Plus para noviembre de 2021

El día de ayer tuvimos un nuevo State of Play, por lo que Sony decidió retrasar el anuncio para los juegos de PlayStation Plus del próximo mes. Eso no evitó que una filtración nos los revelará anticipadamente, pero el anuncio oficial ya está aquí y sí, seguramente ya sabes cuáles son.

Mediante canales oficiales, PlayStation reveló que estos serán los juegos que los suscriptores de PS Plus podrán descargar a partir de la siguiente semana.

November’s PlayStation Plus lineup is almost here. Knockout City, First Class Trouble, and Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning available November 2: https://t.co/BrLzGajCT8 pic.twitter.com/pztLohjfDU — PlayStation (@PlayStation) October 28, 2021

Para PS5 tendremos Knockout City, mientras que para PS4 tendremos Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning y First Class Trouble. Todos estos juegos los podrás bajar a partir del 2 de noviembre de 2021.

Nota del editor: La verdad es que no está nada mal este mes. Knockout City es un juego sorprendentemente divertido, mientras que Kingdom of Amalur: Re-Reckoning tampoco salió nada mal. Habrá que probar First Class Trouble, pero en general, estamos frente a una alineación bastante sólida.

Via: PlayStation