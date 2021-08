Faltan solamente un par de días para el estreno de The Witcher: Nightmare of the Wolf, película animada que nos contará la historia del legendario brujo Vesemir. Para emocionarnos todavía más, Netflix ha compartido un nuevo set de imágenes sobre este proyecto que puedes ver por aquí.

Esta próxima película será una secuela de la serie live-action con Henry Cavill, esto a pesar de su formato animado. Aunque Vesemir no estuvo presente durante la primera temporada del show, ya sabemos al actor que se encargará de darle vida en su segunda temporada que estará llegando a finales de este año a Netflix.

The Witcher: Nightmare of the Wolf llega a Netflix el próximo 23 de agosto.

Fuente: Netflix