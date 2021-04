Aquí las mejoras bromas sobre los videojuegos que el April’s Fools Day nos ha entregado

¿Qué día es hoy? Así es, es el día de desconfiar de cualquier pieza de información por el miedo a que sea falsa, también conocido como April’s Fools Day. Como es costumbre cada año, diferentes compañías deciden sumarse a esta celebración y jugar con sus fans al anunciar algo que simplemente es mentira… ¿o no? De esta forma, aquí te presentamos las mejores bromas que los grandes desarrolladores han publicado el día de hoy.

Remedy Entertainment ya está trabajando en un demake de Control para PS1. Bueno, no en realidad, pero esta idea es bastante buena.

Razer ha anunciado un tinte real, el cual hace que tu cabello brille en diferentes colores, al igual que tu PC.

Glow up with the new Razer Rapunzel Chroma Hair Dye. Razer Rapunzel is the world’s first RGB haircare product that delivers full-spectrum, and customizable per-hair lighting. Turn heads on the streets, and take lighting immersion to the next level. https://t.co/GNF9B9uxYK pic.twitter.com/ju6AhsSy05 — R Λ Z Ξ R (@Razer) March 31, 2021

De manera inesperada, Square Enix ha revelado que NieR Replicant ver.1.22474487139… ya no es un RPG, sino un juego simulación muy al estilo de Stardew Valley.

Es momento de enfrentarte a cientos de Magikarps en el reto de Pokémon más complicado en la historia.

Serebii Update: A new special Max Raid Battle Event featuring Magikarp has begun in Pokémon Sword & Shield. Details being added @ https://t.co/gDbXkIa6cr pic.twitter.com/4hM2RLjcO3 — Serebii.net (@SerebiiNet) April 1, 2021

Rainbow Six Siege deja de lado toda su estética militar para convertirse en Rainbow is Magic, un evento en donde los unicornios han invadido este juego de Ubisoft.

Bethesda cumple el sueño de muchos al crear una almohada de Mehrunes Dagon, una de las criaturas más hermosas en el mundo de The Elder Scrolls.

Straight from the Deadlands and into your arms, this Mehrunes Dagon body pillow will keep you warm this April 1😈🔥#ESO #ElderScrollsOnline #ESOFam pic.twitter.com/dWmqQjVLAr — Bethesda ANZ (@Bethesda_ANZ) March 31, 2021

Olvídate de Bloodborne 2, ya que la verdadera secuela es Bloodborne Kart para el PS1.

Todays #BloodbornePSX is an announcement that the project is CANCELED and we're making #BloodborneKART instead, check it out! pic.twitter.com/qzq6QCqC5h — 🔋⚡ Lilithium Powered Witch 💫🏳️‍⚧️ BLM (@b0tster) April 1, 2021

¿Deathloop? ¿No querrás decir Deathloops, el desayuno preferido de los asesinos?

Coming soon to a store near you 🥣 pic.twitter.com/aXRfCVk789 — DEATHLOOP (@deathloop) April 1, 2021

Ni siquiera 343 Industries sabía que su juego se iba a retrasar.

For the latest official news on Halo Infinite, be sure to follow @Halo (that's us) right here on Twitter! 😉 https://t.co/f9A5EfEZFp — Halo (@Halo) March 31, 2021

