Aquí está el nuevo póster de Dragon Ball Super: Super Hero

Tristemente, Dragon Ball Super: Super Hero todavía no tiene fecha de lanzamiento después del ataque cibernético que sufrió Toei Animation. La buena noticia es que, pese a esto, sus productores no tienen intenciones de ralentizar el material promocional para esta película, y un nuevo póster nos muestra a los diferentes personajes que formarán parte de este largometraje.

Vía Twitter, la cuenta de DBSChronicles ha compartido este nuevo póster, el cual es ligeramente diferente al que tuvimos anteriormente que de igual forma nos mostraba a todo el elenco de Super Hero.

[AnimeJapan2022]#DragonBallSuperSuperHero All Movie Characters, but with some differences:

– NEW Broly pose

– NO Chelye in the AnimeJapan poster

– Yajirobe & Karin’s size DECREASED

– TALLER Dende

– Trunks now in Vegeta family

Thoughts on these changes? 🤔

(Pics via @pekindaq) pic.twitter.com/B3HWgCfHic

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 27, 2022