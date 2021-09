Aquí el primer vistazo a River City Girls Zero

Después del gran recibimiento que recibió River City Girls en 2019, Arc System Works y WayForward ya están trabajando en dos proyectos relacionados con esta serie. Uno de estos es una secuela, la cual estará disponible hasta el 2022. Por otro lado, Shin Nekketsu Kōha: Kunio-tachi no Banka, título que llegó originalmente al Super Famicom de 1994 solo en Japón, por fin llegará a occidente bajo el nombre de River City Girls Zero. De esta forma, recientemente se compartió un vistazo a este título.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, WayForward compartió el primer vistazo a la versión localizada de Shin Nekketsu Kōha: Kunio-tachi no Banka. Aquí podemos ver a Kunio y compañía en una aventura de 16-bits, la cual funcionará como una precuela de River City Girls y su secuela.

River City Girls Zero (aka Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka), the classic 16-bit beat-'em-up that set the stage for River City Girls and River City Girls 2, is planned for release on Switch later this year. Here are the first in-progress official English screens! pic.twitter.com/i5S8QpkyVG

— WayForward (@WayForward) September 23, 2021