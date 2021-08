Aquí los nuevos detalles de RCG 2

Durante el pasado E3, Limited Run Games reveló que Arc System Works y WayForward ya están trabajando en River City Girls 2, una secuela del aclamado juego de beat’em up que vimos en 2019. Después de un par de meses sin información, el día de hoy se compartieron las primeras imágenes de esta entrega, la cual contará con nuevas locaciones y personajes.

Para empezar, se ha revelado que, además de Misako, Kyoko, Kunio y Riki, en River City Girls 2 podremos jugar como Marian de la serie de Double Dragon, y Provie de River City Ransom Underground. Si bien no hay más detalles sobre estos personajes, es muy probable que cada una tenga sus propios movimientos y se sientan lo suficientemente diferentes para evitar comparaciones con el resto de los personajes principales.

Who's ready for some new River City Girls 2 info? First up, we have an official reveal of two new playable characters joining the existing cast: Surprise! It's Marian (from the Double Dragon series) and Provie (from River City Ransom Underground). Bet you'd never have guessed! pic.twitter.com/JAsCK74ybu

