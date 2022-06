Después de varias actualizaciones gratuitas que agregaron personajes adicionales, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles por fin comenzará a recibir DLC de paga. De esta forma, recientemente se reveló el primer tráiler que nos da una mirada a Tengen Uzui, uno de los personajes principales de la más reciente temporada del anime.

Por medio de sus redes sociales, se compartió el tráiler de Tengen Uzui para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Este personaje DLC estará disponible el próximo mes de julio, lamentablemente, por el momento no hay una fecha exacta para su llegada al juego.

Durante la más reciente temporada del anime de Demon Slayer, Tengen jugó un papel muy importante, ya que como el Pilar del Sonido, ayudó a Tanjiro y compañía a derrotar a las Lunas Superiores Seis en un enfrentamiento. Junto a este personaje, en el futuro veremos DLC que nos dará la oportunidad de jugar como los antagonistas principales de este arco.

Recuerda, Tengen Uzui llegará a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles el próximo mes de julio. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el DLC de este juego. De igual forma, aquí puedes ver el primer tráiler de la tercera temporada del anime.

Vía: Gematsu