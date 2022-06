El día que muchos han esperado por fin ha llegado. A las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México) del día de hoy, 28 de junio, se llevó a cabo un nuevo Nintendo Direct. En esta ocasión, la presentación tuvo una duración de 25 minutos, en donde veremos anuncios enfocados en compañías third party. Aunque no esta ocasión no hubo un stream en vivo, aquí puedes ver el video completo.

Vía: Nintendo