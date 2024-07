Apple elimina muchas VPN de la tienda de aplicaciones

En el mundo el contenido en internet no es el mismo, más que nada cuando se habla de plataformas de streaming, y para eso los usuarios usan las VPN, aplicaciones que dejan acceder a más posibilidades dentro de la era digital, y aunque algunas se pagan no son del todo legales. Esto nos ha llevado a una nueva polémica, ya que han pedido a Apple que retire muchas de ellas de su tienda digital, y esto se debe a que cierto país no quiere que sigan vigentes, en este caso hablamos de Rusia.

Las autoridades han logrado que la manzana elimine varias VPN de la App Store. La Roskomnadzor, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia, exigió que se fueran algunas como NordVPN y Proton VPN, alegando que violan la ley de su región. No tuvieron otra opción que cumplir, ya que consideran ilegal el uso de conexiones privadas.

Según un reporte, la compañía de USA notificó a los desarrolladores de NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Le VPN y otras sobre la eliminación de sus productos de la App Store en Rusia. En un correo electrónico, Apple explicó lo siguiente: “Le escribimos para notificarle que su aplicación, a pedido de Roskomnadzor, será eliminada de la App Store en Rusia porque incluye contenido que es ilegal”.

La manzana se ha visto obligada a actualizar sus directrices de revisión de la tienda para cumplir con la legislación , que pone fin al anonimato en internet. De acuerdo con la Ley Federal N.º 406-FZ, todas las empresas que prestan servicios digitales en Rusia deben verificar los datos personales de sus usuarios. Aunque las leyes no prohíben directamente el uso de VPN, navegar con una conexión privada está restringido.

En octubre de 2023, Interfax reportó que la Roskomnadzor restringió todos los resultados de los motores de búsqueda que mencionan cómo eludir el contenido prohibido usando una VPN. Alexander Khinshtein, jefe del Comité de Política Informativa de la Duma Estatal, declaró que el regulador tenía la autoridad para bloquear estas.

La eliminación de las aplicaciones de VPN de la App Store en Rusia por parte de Apple es un reflejo de las crecientes restricciones del gobierno sobre el anonimato y la privacidad en internet. Esta medida es un recordatorio del impacto que las políticas gubernamentales pueden tener en el acceso a tecnologías que protegen la privacidad de los usuarios.

Vía: Bleeping Computer

Nota del autor: Con eso en mente, ya nadie de Rusia podrá acceder a contenido de otros países. Sin embargo, siempre existen otros métodos que la gente usará para consumir lo que prefieran.