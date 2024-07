Creadores de L.A. Noire ya estarían trabajando en juego nuevo

De forma reciente se han dado buenas noticias para los usuarios que disfrutaron mucho LA Noire en su momento, pues los creadores de la franquicia estarían trabajando en su siguiente proyecto que todavía estará ubicado en los años 40 con temática de detectives. Se dice que se titula Sowden House, y aparentemente ha sido revelado en Instagram por Freyja Garbett, una compositora e intérprete australiana.

Acá lo mencionado en su página:

De los creadores de LA Noire llega Sowden House, un thriller psicológico ambientado en Los Ángeles de la década de 1940 que te hará cuestionar tu cordura. ¡Nunca pensé que escribiría para videojuegos, pero estoy agradecido por la oportunidad! Esta fue la segunda grabación de una sesión de videojuegos y presenta a la ‘banda de jazz.

No está de más comentar, que mientras el estudio original de LA Noire, Team Bondi, cerró tras el lanzamiento de ese juego, se formó otro por ex miembros del equipo, Video Games Deluxe. Este estudio trabajó en LA Noire: The VR Case files y ellos han corroborado la información reciente.

Esto mencionaron:

Estamos trabajando exclusivamente en proyectos para Rockstar. Encargamos algo de música a la compositora local Freyja Garbett para un proyecto de realidad virtual en el que estábamos trabajando hace varios años mientras estábamos entre proyectos. Se basa en un caso de LA Noire que no pasó el corte pero que fue más una demostración técnica que cualquier otra cosa. No tenemos idea de si esto algún día verá la luz, pero decidimos terminar el encargo de la partitura para apoyar a un compositor local.

Al final, es posible que solo sea un capítulo adicional pero no un juego largo en forma.

Vía: VGC

Nota del autor: En caso de que saliera este contenido, es imposible pensar de qué forma, pues un DLC para el LA Noire ya existente no creo que pueda suceder.