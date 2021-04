Aparentemente, Xbox tendrá un importante evento a finales de abril

A principios de febrero, se reportó que Microsoft estaba planeando llevar a cabo un evento dedicado a los futuros juegos de Xbox para este año y el siguiente, pero en su lugar, tuvimos el Xbox Indie Showcase. Bueno, ya empezaron los rumores nuevamente y en esta ocasión, se menciona sobre otro evento para finales de este mes.

Este evento, que aparentemente llevará como nombre “What’s Next For Gaming”, estará enfocado en nueva tecnología y funciones para plataformas de Xbox. De acuerdo con ZDNet, Microsoft todavía no elije una fecha exacta para la presentación, pero apuntan a que será durante la segunda mitad de abril.

“Microsoft está complementando sus conferencias más grandes con eventos virtuales llamados ‘What’s Next’. Se espera que un ‘What’s Next For Gaming’ se lleve a cabo en las próximas semanas.”

Por ahora, eso es todo lo que se sabe sobre el evento, no obstante, Windows Central reporta que habrá pocos o nulos anuncios de videojuegos durante esta hipotética presentación. Probablemente tengamos fecha de lanzamiento para Xbox Cloud Gaming en iOS y PC.

