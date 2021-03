Xbox anuncia un nuevo evento digital para la próxima semana

Como ya se esperaba, Xbox llevará a cabo un nuevo evento digital la próxima semana. Sin embargo, será mejor que no esperen algún tipo de novedad relacionada con Halo Infinite, Fable 4, o algún proyecto de Bethesda, ya que esta presentación está enfocada en juegos independientes.

Recientemente, Xbox y Twitch anunciaron una colaboración para llevar a cabo un evento digital el próximo 26 de marzo a las 10:00 AM (hora de la Ciudad de México), en donde ID@Xbox nos presentará más de 25 juegos de estudios independientes. Por el momento se ha confirmado un nuevo vistazo para S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain y Exo One.

Junto a esto, compañías como DrinkBox, famosos por los juegos de Guacamelee, Devolver Digital, Dear Villagers, y más estudios y publishers, han confirmado su participación para este evento. Aunque la presentación de la próxima semana no sea lo que muchos esperan de Xbox, aquí veremos una serie de anuncios que sin duda alguna alegrarán a los usuarios de esta consola.

Vía: Xbox