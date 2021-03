Aparentemente, Resident Evil 9 ya está en desarrollo

Todavía ni siquiera sale Resident Evil Village, la octava entrega en la popular franquicia de terror de Capcom, pero aparentemente, sus desarrolladores ya empezaron a trabajar en su secuela. De acuerdo con Aesthetic Gamer, un notorio filtrador de la franquicia, Capcom ya puso manos a la obra en Resident Evil 9, aunque evidentemente, faltan muchos años para que llegue a nuestras manos.

Respondiendo a un seguidor en Twitter, Aesthetic Gamer aseguró que RE9 ya está siendo desarrollado en Capcom, pero no espera que salga hasta por lo menos 2024:

Yes, but don’t expect it anytime soon. I literally cannot see it releasing before 2024. To the point it’s actually not worth even talking about right now, anything could happen to it in dev, from the whole thing being rebooted (it’s happened a lot in the RE series). https://t.co/mKCUFEgTNH

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2021