Aparecen copias físicas de FFXVI en manos de usuarios

Como todo juego que causa gran expectación, lamentablemente comenzaron a aparecer copias de Final Fantasy XVI en manos de jugadores que no dudaron en subir fotos, videos de unboxing y más a redes sociales. En este caso sucedió en Reset Era y parece que es hora de evitar entrar a tus aplicaciones o de colocar filtros para no arruinar la experiencia si eres fan y esperas la llegada oficial del RPG de Square Enix.

Para que los juegos estén listos el día de su lanzamiento, las compañías mandan copias a las tiendas de manera anticipada y, cada vez es más común que se rompa el embargo y seguramente alguien salga beneficiado por vender el juego antes de tiempo. Sucedió con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y está sucediendo ahora con Final Fantasy XVI.

El usuario de Reset Era publicó la foto mostrada arriba y un video en el que muestra detalles de la caja y abre su copia en un video de unboxing. La publicación generó conversación y muchos comentarios donde no hay filtro para spoilers, así que les recomendamos no entrar si quieren mantener todo en misterio hasta el lanzamiento.

Recuerden que la demo del juego ya está disponible en la PlayStation Store y que podrán obtener su copia del juego completo a partir del jueves 22 de junio. El juego es una exclusiva de PlayStation 5 pero estará disponible para PC en una fecha posterior que aún no ha sido confirmada.

Vía: 3D Juegos

Nota del editor: ¿Saben qué es lo que va a pasar? Que un día las compañías van a decidir lanzar en digital primero y semanas (si tenemos suerte) después en formato físico. Y aún así no se va a terminar esto pero seguramente se mitigará y los fans del coleccionismo van a terminar haciendo corajes… y comprando dos copias :V