Anuncian remake de The House of The Dead 2

Estamos ante la era en la que los remakes están saliendo de manera desmedida, puesto que en pocos años hemos visto el resurgimiento de Resident Evil con la era clásica del 2 al 4, el retorno de Dragon Quest, Dead Space, Pac-Man World y algunos más que vienen en camino. Con esto en mente, otro clásico está listo para presentarse a las nuevas generaciones, y aunque quizá ya hay muchos productos en el mercado, seguramente entusiasmará a algunos usuarios.

Mediante un tráiler liberado en Youtube, ahora sabemos de la existencia de The House of The Dead 2: Remake, título de estilo shooter sobre rieles que se hizo popular en las eras de arcade y que luego tuvo algunos porteos a consolas. Ahora llegará con jugabilidad renovada, controles mejorados y gráficos que se sienten nuevos para estos tiempos.

Aquí el video:

Aquí la ficha oficial de los datos del juego:

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake es una nueva versión de la segunda entrada de la conocida y popular serie de disparos sobre rieles. Asume el papel solitario de un agente secreto como James o Gary, o forma un equipo en el modo cooperativo para neutralizar a los peligrosos monstruos no-muertos que se interponen en tu camino. Historia:

En febrero de 2000, una pequeña ciudad fue repentinamente invadida por criaturas hostiles. Dos agentes de la AMS, James Taylor y Gary Stewart, fueron enviados a investigar. Al llegar, notaron que la situación se parecía al incidente de la Mansión Curien de 1998. Decididos a descubrir el origen de la infestación, comenzaron a abrirse camino a tiros entre hordas de criaturas. Características del juego:

• Música remasterizada (con la banda sonora clásica también disponible en el juego)

• Gráficos modernos

• Jugabilidad fiel al juego original.

• Modo cooperativo

• Múltiples finales y niveles de ramificación Varios modos de juego:

• Campaña clásica: casi dos años después de los acontecimientos de la primera entrega, los agentes de AMS James Taylor y Gary Stewart son enviados a investigar una ciudad tomada por criaturas no muertas.

• Modo Jefe: asume el desafío de derrotar a los jefes del juego lo más rápido que puedas.

• Modo de entrenamiento: perfecciona tus habilidades en varios escenarios de entrenamiento disponibles para mejorar tus habilidades antes de desplegarte en una misión.

En cuanto a su lanzamiento, llegará a PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC en primavera del 2025.

