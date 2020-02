Anuncian Pase de Temporada para One Punch Man: A Hero Nobody Knows

One Punch Man: A Hero Nobody Knows llegará a nuestras manos esta semana. Para celebrar, Bandai Namco ha lanzado un nuevo tráiler que detalla los contenidos de su Pase de Temporada. Su desarrollador, Spike Chunsoft, tiene planes de lanzar cuatro paquetes de personaje, el primero de ellos siendo Suiryu, aka Void Fist, como un peleador jugable en abril.

Después del lanzamiento de Suiryu en abril, Spike Chunsoft lanzará otros tres paquetes de personajes. El número dos llegará un par de meses después, mientras que el tercero y cuarto llegarán a mitad de este año. Hasta ahora, se desconoce el precio que tendrá el Pase de Temporada así como los paquetes individuales.

El título de Spike Chunsoft fue anunciado el año pasado. Desde entonces, se han confirmado casi dos docenas de personajes. Entre los más notorios destacan Genos, Hellish Blizzard, Melzargard, Metal Knight, Mumen Rider, Saitama, Speed-o’-Sound Sonic y Stinger.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows se lanzará para el PlayStation 4, Xbox One y PC el 28 de febrero.

Fuente: Bandai Namco