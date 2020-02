Fans remasterizan uno de los momentos más icónicos de WoW

Ya ha pasado casi una década desde que los jugadores de World of Warcraft se adentraron en la Icecrown Citadel para vencer de una vez por todas al Lich King Arthas Menetil. La cinemática con la que concluyó la expansión Wrath of the Lich King es una de las mejores en la saga, pero definitivamente ya le pesan los años. Afortunadamente, un grupo de fans se ha dado a la tarea de remasterizarla con nuevas texturas, modelos y efectos de iluminación.

Blizzard hizo lo mejor que pudieron con la tecnología que nos ofrecía el 2009, pero los modelos de personaje primitivos con sus rostros y cabello estéticos solo podían capturar ciertos puntos de esta emocional escena. Los animadores en 3D de WoW, Pivitol y MasterVertex, junto con la ayuda de Dedrich, otro artista de 3D, reconstruyeron, recrearon, retexturizaron, y simplemente revitalizaron la cinemática original. Chécala por ti mismo aquí abajo:

Fuente: Pivotal