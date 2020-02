¡Un nuevo juego de Samurai Jack está en desarrollo!

A pesar de que los videojuegos basados en caricaturas ya no son tan comunes como en el pasado, eso no quiere decir que ya no existan proyectos que le saquen provecho a viejas propiedades. Para nuestra fortuna, Adult Swim Games y Soleil Games, estudio de desarrollo japonés, han unido fuerzas para llevar a Samurai Jack a este medio interactivo.

Samurai Jack: Battle Through Time es el nombre que tendrá este videojuego basado en una de las caricaturas más aclamadas de Cartoon Network de inicios del siglo. Por el momento, se desconoce la fecha exacta de lanzamiento. Lo único seguro, es que llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en algún momento del verano de este año.

En cuanto al gameplay, utilizará el género del hack and slash, y le permitirá al jugador usar una gran variedad de armas. Soleil Games, es un pequeño estudio de Japón compuesto por ex desarrolladores de Ninja Gaiden y Dead or Alive, por lo que tienen experiencia en juegos 3D de hack and slash.

La trama de Battle Through Time coloca a nuestro protagonista antes de su enfrentamiento final con Aku, la entidad malvada que atrapó a Jack en líneas de tiempo alternativas a lo largo de la historia humana. Tendremos que luchar a través de varias líneas de tiempo diferentes para llegar a Aku y derrotarlo.

El guión está siendo desarrollado por Darrick Bachman, quien trabajó en la quinta y última temporada de Samurai Jack. Por otro lado, Battle Through Time utilizará un estilo visual en 3D que trata de capturar el aspecto de la obra original.

El creador de la serie Samurai Jack, Genndy Tartakovsky, y el escritor en jefe, Darrick Bachman, estarán en el panel de PAX East for Adult Swim Games el viernes 28 de febrero, donde revelarán más detalles sobre el proyecto.

Hablando de PAX East, Capcom ha cambiado sus planes en este evento debido al coronavirus. De igual forma, la participación de Final Fantasy XIV ha sido cancelada a causa de esta enfermedad.

Vía: IGN