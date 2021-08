Anuncian nuevo stream de Dead Space para mañana

Hace varias semanas, EA Motive finalmente reveló que sí estaban trabajando en un remake del primer Dead Space, aunque desafortunadamente no tenemos muchos detalles al respecto. Bueno, eso podría cambiar dentro de poco gracias a un nueva transmisión que se estará llevando a cabo esta misma semana.

A través de su cuenta de Twitter, EA Motive confirmó que el día de mañana tendremos un nuevo vistazo a este anticipado proyecto:

The passionate team at @MotiveStudio are bringing you in for a very early look at the development of #DeadSpace.

Tune in to our stream tomorrow at 10am PT / 1pm ET. https://t.co/woBW8jSB8z pic.twitter.com/Jb1D0foen9

— Dead Space (@deadspace) August 30, 2021