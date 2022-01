Anuncian nueva expansión para Hot Wheels Unleashed

Hot Wheels Unleashed tomó al mundo por sorpresa cuando se estrenó el año pasado. El juego resultó estar mucho mejor de lo que esperábamos y tras la buena recepción por parte de la comunidad, sus desarrolladores en Milestone han anunciado una nueva expansión para este título conocida como Monster Trucks.

Esta expansión añadirá cinco nuevos vehículos, un nuevo Track Builder Module temático y nuevas opciones de personalización para el Basement y el Perfil del Jugador. También habrá nuevas pistas inspirados por estudios de Stop Motion.

Esta nueva arena incluye cuatro dioramas de monstruos que puedes utilizar, y cada uno de ellos incluye un tema diferente: Jungla, Quarry, Desierto y Montaña Nevada. Monster Trucks formará parte del Hot Wheels Pass Vol 2., el cual estará disponible el próximo 17 de febrero. Por su parte, la expansión de Monster Trucks llegará al juego el 21 de abril.

Si todavía no le has dado una oportunidad a este juego, te sugerimos que le eches un vistazo a nuestra reseña escrita para que conozcas el por qué no deberías saltártelo.

Via: Comunicado Oficial