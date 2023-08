Anuncian cubiertas especiales para el Xbox Series X

A día de hoy, parece que las compañías ya no quieren lanzar ediciones especiales de sus consolas, eso se refleja especialmente con PS5, pues ahora la parte de colección se resume a que los plates son intercambiables, haciendo de cierta manera que los usuarios no tengan que gastar dos veces en un dispositivo. Eso mismo ha hecho que Xbox tome el mismo camino ya trazado.

Mediante sus redes sociales, se anunció que el dispositivo tendrá cubiertas especiales que no reemplazan partes realmente, sino que se podría denominar como una funda al estilo de los teléfonos celulares inteligentes. En este caso, revelan una que se relaciona al próximo gran estreno de septiembre, Starfield, con motivos parecidos a lo que ya vimos en el control y audífonos edición especial.

Prepping for some space exploration? Time to suit up! 🧑‍🚀🎮

‌

Announcing the Xbox Series X Console Wraps are here and made to perfectly fit your console! ‌ pic.twitter.com/KXirvvlmep

— Xbox (@Xbox) August 21, 2023