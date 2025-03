Anuncian cambio importante para intercambio de Pokémon TCG Pocket

Pokémon ha anunciado un cambio importante en su sistema de intercambio de cartas, atendiendo a una de las principales quejas de la comunidad. Desde la introducción de las fichas de intercambio en enero, muchos jugadores han expresado su descontento con la mecánica, señalando que las restricciones dificultan el proceso y lo vuelven tedioso. Ahora, el equipo de desarrollo ha confirmado que estas fichas desaparecerán, aunque no será inmediato.

A partir del otoño de 2025, las fichas de intercambio serán eliminadas por completo y se reemplazarán por polvo iris, un recurso que ofrecerá mayor flexibilidad a la hora de intercambiar cartas. Con este ajuste, los jugadores podrán intercambiar cartas de tres rombos y una estrella sin las limitaciones actuales. La medida ha sido bien recibida, ya que permitirá un sistema más accesible y dinámico para la comunidad.

We'd like to share an update on Trading in #PokemonTCGPocket.

👇 Join the discussionhttps://t.co/l4KacF7Ey9 pic.twitter.com/I6r0TtTsYV

— Pokémon TCG Pocket (@PokemonTCGP) March 14, 2025