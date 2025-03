Pokémon Go es una de las aplicaciones móviles más exitosas de todos los tiempos. Ahora, y como ya se había reportado desde hace un mes, se ha confirmado que Niantic, sus desarrolladores, han vendido esta propiedad a Scopely, el gigante de Arabia Saudita, por la módica cantidad de $3.5 mil millones de dólares.

Por medio de un comunicado, Niantic ha confirmado la venta de su tercera división de desarrollo, la cual no solo incluye Pokémon Go, sino que también abarca Monster Hunter Now y Pikmin Bloom. De igual forma, el equipo de desarrollo se mantendrá intacto, algo que seguramente alegrará a más de un fan. Esto fue lo que comentó Tim O’Brien, director de ingresos de Scopely, al respecto:

“Pocos juegos en el mundo han alcanzado la escala y la longevidad de Pokémon Go, que superó los 100 millones de jugadores tan solo el año pasado. La experiencia también destaca por su capacidad única para fomentar las conexiones en persona, con eventos que atraen a millones de asistentes. Tras pasar tiempo con el equipo de Niantic, rápidamente quedó claro que esta organización comparte nuestra inclinación por crear resultados líderes en la industria y experiencias de juego excepcionales. Esperamos un futuro brillante”.

Por su parte, Ed Wu, vicepresidente senior de Pokémon Go y desarrollador veterano del juego, comentó que los fans no tienen que preocuparse ante posibles cambios dentro de la aplicación y una monetización agresiva. Esto fue lo que mencionó:

“Tengo plena confianza en que Pokémon Go seguirá prosperando como parte de Scopely, no solo en su segunda década, sino durante muchos años más, bajo la misión de descubrir Pokémon en el mundo real e inspirar a la gente a explorar juntos. Nuestra nueva colaboración, junto con nuestra colaboración de una década con The Pokémon Company, nos permite mantener este enfoque a largo plazo. Scopely cree plenamente en nuestra misión y objetivo constante de crear la mejor experiencia posible de Pokémon Go. Su objetivo será apoyar a nuestro equipo, proporcionándonos recursos para seguir ofreciendo la jugabilidad que todos conocen y aman. Las mismas personas que han guiado y desarrollado el juego durante años seguirán haciendo lo que nos apasiona. Seguimos ampliando el juego: Incursiones, amigos, Liga Combates GO, Rutas, Dinamax/Gigamax y, por supuesto, el Pokémon Go Fest y nuestros eventos, algo que espero seguir haciendo durante muchos años más”.

Junto a esta compra, Niantic también aprovechó la oportunidad para compartir nuevas estadísticas sobre los jugadores de Pokémon Go. Aquí se menciona que el título ya cuenta con más 20 millones de jugadores activos semanales, con un promedio de 40 minutos de juego diarios. Aproximadamente la mitad de los usuarios usan la aplicación los siete días de la semana. Por su parte, Pikmin Bloom, que invita a los jugadores a esparcir flores discretamente por su vecindario, alcanzó su mayor número de jugadores activos en 2024, tres años después de su lanzamiento.

Sin Pokémon Go, Niantic ha revelado que se volverán a enfocar en Ingress, el proyecto que comenzó su viaje dentro del mundo del AR, y en Peridot, el experimento de mascotas virtuales. Estos dos títulos formarán parte de Niantic Spatial, una nueva empresa derivada de Niantic centrada en la inteligencia artificial geoespacial, la cual está a cargo de John Hanke, el fundador de la compañía.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Pokémon Go en un futuro. Si bien el comunicado de Niantic indica que nada cambiará sustancialmente, muchos fans están preocupados ante un posible aumento en el sistema de monetización.

Nota del Autor:

Este es un momento importante para Pokémon Go. El juego seguramente no tendrá algún cambio sustancial, pero sí el sistema de monetización se vuelve más agresivo, quizás veamos una disminución en el número de jugadores. Lo importante será ver cómo es que la comunidad reaccionará a este cambio de directiva.

Vía: Pokémon Go