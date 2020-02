Anime Japan 2020 ha sido cancelado a causa del coronavirus

Anime Japan 2020, uno de los mayores eventos de anime del año, ha sido cancelado a causa de la creciente expansión del coronavirus en países de Asia. El anuncio fue dado por el comité de planificación del evento, quienes ofrecieron disculpas a todos los que participaría en el evento, sin embargo, afirmaron que a medida que la tasa de infección en Japón continúe aumentando, lo prioridad será cuidar la salud del público.

Large-scaled anime events in Tokyo, AnimeJapan 2020 and Family Anime Festa 2020 (21 to 24 March) announced the cancellation due to the call from the Japanese government to prevent the novel corona virus outbreak. pic.twitter.com/0CDxVmKYK8

Respecto a los anuncios que se tenían planeado realizar durante este evento, ahora las compañías se encargarán de revelar algún tipo de novedad por medio de sus redes sociales. Hablando de anime, Netflix ha logrado un acuerdo con múltiples mangakas, inclusión CLAMP. De igual forma, Dragon Ball podría deshacerse de la censura en el anime.

About AnimeJapan 2020 admission tickets refunds

If you purchased a ticket for AnimeJapan 2020 you will be able to get a refund for all types of admission tickets.

The refund period is planned to start on March 6 (Fri), please check the official website later for more details. pic.twitter.com/DL16QvDqhd

