The Dark Pictures Anthology: Little Hope ya tiene ventana de lanzamiento

La antología de juegos de terror de Supermassive Games, conocida como The Dark Pictures, se está preparando para recibir a un nuevo miembro de la familia. Después del éxito que fue Until Dawn, y el mixto recibimiento de Man of Medan, es momento de alistarse para enfrentar el terror de Little Hope.

Gracias al nuevo tráiler de Little Hope por parte de Bandai Namco, ahora sabemos que este juego de terror estará disponible para PS4, Xbox One y PC durante verano de 2020, es decir, entre junio y agosto de este año.

Little Hope se encuentra en la ciudad titular, que está aislada y abandonada. Cuatro estudiantes universitarios, junto con su profesor, están atrapados por una niebla impenetrable y tienen que escapar de las “visiones de pesadilla” que los persiguen. Dependerá del jugador, solo o con un compañero en cooperativo, buscar en la ciudad y descubrir qué está sucediendo, cómo está conectado con ellos y, con suerte, cómo escapar.

Te recordamos que The Dark Pictures Anthology estará compuesta de ocho juegos de terror, y Little Hope es el segundo título de esta saga. De igual forma, ya puedes disfrutar de Man of Medan en compañía de un amigo de forma gratuita.

Vía: Bandai Namco