Androide 18 y Videl llegarán a Dragon Ball Xenoverse 2

Este año es triste para los fanáticos del mundo del manga y anime, dado que se anunció hace poco más de un mes atrás el fallecimiento de Akira Toriyama, quien creó una de las obras más destacadas del medio, hablamos claramente de Dragon Ball. Y a pesar de que ya no está entre nosotros, varios productos de la saga siguen adelante, entre ellos los videojuegos que se van actualizando, ya sea con contenido gratuito o de pago que vale la pena adquirir en las tiendas digitales.

Uno de los proyectos que sorprendentemente no se ha detenido es Dragon Ball Xenoverse 2, pues se anunció que llegarán algunos contenidos interesantes como personajes nuevos, esto con la denominada saga del futuro, en la cual habrá misiones adicionales, así como personajes inéditos. En total tenemos a dos chicas icónicas de la saga, la primera es Androide 18 versión de Super y Videl que también viene de la misma etapa del anime.

Android 18 (DB Super) will be available in the first chapter of the FUTURE SAGA DLC!

With her "Steel Mirage" special skill, dash towards the opponent and attack from behind with a Destructo-Disc… Catch them by surprise! #DBXV2 pic.twitter.com/zTit1QzDIH

— Dragon Ball Games (@dragonballgames) April 9, 2024