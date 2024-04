Las baterías de los iPhone 16 se han filtrado

Es un hecho que este año tendremos un nuevo modelo de iPhone, concretamente la generación número 16, y aunque por ahora no hay muchos detalles al respecto, no faltará mucho tiempo para conocer las novedades de los dispositivos, sobre todo para verificar si vale la pena comprarlos. Mientras eso pasa, ya se han filtrado algunos aspectos clave, como la constitución con la que estará elaborada la batería de estos celulares.

Según un filtrador de tecnología, ya han encontrado información de la capacidad de amperios para las baterías de los teléfonos, teniendo noticias en su mayoría positivas, eso al menos con tres modelos, con una mejora notable que le dará mayor vida a los aparatos. Sin embargo, para quienes opten para una versión en concreto, se verán con la decepción que incluso es inferior al número anterior y harán que opten por no comprar en esta ocasión.

Acá las capacidades:

– iPhone 16: 3.561 mAh (+6%)

– iPhone 16 Plus: 4.006 mAh (-8,6%)

– iPhone 16 Pro: 3.355 mAh (+2,47%)

– iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh (+5,7%)

Como algunos ya podrían haberlo notado, el objetivo de este año será aumentar la capacidad de las celdas en todos los modelos de celulares de Apple, menos el iPhone 16 Plus, el cual en sus versiones anteriores es uno de los favoritos y más comprados. Va a tener la mayor variación, por lo que es posible que se termine rápido cada una de las cargas. Esto no pasa con el modelo normal y tampoco los pro, y eso hace que llame la atención al instante.

Ante todo esto, se debe tomar en cuenta que se trata de un rumor, por lo que al final la información puede ser diferente. Habrá que esperar a que Apple revele el celular de forma oficial en sus eventos especiales.

Vía: Weibo

Nota del editor: Definitivamente no hay buenas noticias para quienes disfrutan del modelo plus. Sin embargo, es posible que estos datos al final no coincidan con la version final por parte de Apple.