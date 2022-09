Android ya está intentando copiar funcionalidad de iPhone 14

La semana pasada fue un festival para los fanáticos de Apple, dado que se presentaron nuevos dispositivos como la siguiente generación de Apple Watch, los AirPods Pro y claramente, el iPhone 14 en todas sus versiones. Y bien no pasó una semana, y ahora desarrolladores de temas en Android ya están intentando copiar la Isla Dinámica.

La prueba de este plagio se publicó en un vídeo de Twitter, esto mediante el youtuber Vaibhav Jain. En este se da una demostración de la copia de la Isla Dinámica diseñada para un terminal Xiaomi. Es básicamente un clon de lo que presentó Apple, solo que con pocos detalles para no tener problemas de patentes.

Aquí lo puedes checar:

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb

— Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022